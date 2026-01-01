Общо 26 инициативни предложения за кандидати за съдийската и прокурорската квота на Висшия съдебен съвет (ВСС) са постъпили в Народното събрание. Това обяви председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова на брифинг в парламента.

По думите ѝ днес изтича срокът за съставяне на списъка с инициативните предложения. Най-голям дял от тях са направени от неправителствени организации, като предложения са постъпили още от съдии, прокурори, университети и физически лица.

От общо 26 предложения 20 са за съдийската квота, а останалите шест – за прокурорската. Списъкът ще бъде публикуван днес.

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„Разтворихме ветрилото и дадохме възможност за по-широк кръг от лица, които да направят номинация на кандидати“, заяви Тянкова.

След публикуването на списъка започва да тече нов 14-дневен срок, в който стартира същинската фаза по номиниране на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота.

На този етап инициативата вече принадлежи на народните представители и на групи народни представители. Те ще могат да припознаят някои от имената в публикувания списък или да предложат други кандидати.

След изтичането на този 14-дневен срок и постъпването на същинските номинации ще бъде изготвен и публикуван нов списък.

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След това ще започне да тече още един 14-дневен срок, в който номинираните кандидати ще трябва да представят своите концепции.

Очаква се цялата процедура по избора да приключи около 20 ноември.

„Графикът е условен“, уточни Тянкова.