Два екипа служители на РСПБЗН-Търговище са реагирали на получен вчерашния ден в 17,40 ч сигнал за възникнал пожар във включен аспиратор на остъклена тераса на апартамент в жилищен блок на бул. „Митрополит Андрей“ в гр. Търговище.

Пристигналите на място на екипи жилището са намерили жилището задимено, а двамата живеещи в него – трудноподвижен мъж и жена, съответно на 86 и на 81 г. , са били вдишали токсични изпарения.

Възрастните хора своевременно са били изведени от апартамента от огнеборците. Пристигналата на място линейка ги е откарала в Центъра за спешна помощ, където са прегледани, и са освободени.