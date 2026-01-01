Победителката в "Евровизия" певицата DARA обяви в профила си в Instagram, че професионалният ѝ път с продуцентите й от „Вирджиния Рекърдс“ приключва след близо десет години съвместна работа. Тя не уточни причините за края на отношенията й с компанията на Саня Армутлиева.

„Някои истории не приключват – просто поемат в нова посока“, написа DARA.

В публикацията си изпълнителката изрази благодарност към екипа на музикалната компания за годините, прекарани заедно, както и за доверието, подкрепата и споделените успехи.

„Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават“, посочи певицата.

DARA допълни, че продължава напред с благодарност към изминатия път и с вълнение към това, което предстои.

Певицата, която извоюва голямата победа на "Евровизия" и докара конкурса в страната ни, стана част от „Вирджиния Рекърдс“ през 2016 г. и през годините се утвърди като едно от разпознаваемите имена на българската поп сцена.

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