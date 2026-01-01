След неуспешната атака с натоварен с експлозиви дрон срещу летището в Лайпциг в Германия депутати от ГЕРБ и „Демократична България“ настояха за свикване на КСНС и за ясна позиция на българските власти. От опозицията критикуваха правителството за липсата на категорична позиция по случая и настояха да стане ясно каква информация имат българските служби за заплахите срещу критичната инфраструктура.

ГЕРБ

Крайно време е президентът да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), за да могат политическите сили да чуят какво има да каже правителството и да стане ясно каква информация имат българските служби, заяви Христо Гаджев от ГЕРБ пред журналисти в Мраморното фоайе на Народното събрание след като вчера правителството на Германия обвини Русия за неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон срещу летището в Лайпциг/Хале. Германското правителство обяви поредица от ответни мерки, включително затварянето на руското генерално консулство в Бон, прекратяването на договора с културния институт “Руска къща” в Берлин, както и допълнителни санкции.

ГЕРБ: България мълчи за това, че Руската федерация стои зад атаката в Лайпциг

Към момента информация не е представена и не е налична в Народното събрание. Редно е тя да бъде споделена, обществото да бъде информирано и напрежението да бъде потушено, добави Гаджев.

Опитът за взривяване на експлозиви на цивилно летище представлява опит за терористичен акт, посочи депутатът. „Министерството на външните работи излезе с позиция, в която каза, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват“, каза Гаджев. Според него в позицията не е казано кой стои зад тези атаки и защо напрежението в Европейския съюз ескалира.

Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента, отбеляза Гаджев. Това не е изолиран инцидент и в последните 15 дни се говори за подобни „палежи“ на територията на други държави, заяви той. По думите му в чуждестранни медии се говори за подобно нещо и в България.

Румен Радев преди малко беше в Министерския съвет и имаше възможност да осъди, както го направиха неговите колеги, а не да се крие зад несъществуващи теми, и да каже какво мисли България по темата за сигурността тук и в цяла Европа. Заплахите са видими, а нашата глава е дълбоко в политическия пясък, каза депутатът Георг Георгиев от ГЕРБ.

Темата касае не само сигурността на Германия, а е опит за атака на държава, член на Европейския съюз и наш съюзник в НАТО, подчерта бившият външен министър. На фона на множеството коментари от редица европейски лидери, България мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия седят зад тази и още няколко предполагаеми атаки срещу енергийна и критична инфраструктура на територията на Германия, заяви той.

Депутатът обясни, че от ГЕРБ задават няколко въпроса, включително какво трябва да се случи, за да се солидаризира България с Германия, и какво се случва със сигурността в нашата държава. Какво очаква България като солидарност от партньорите си, ако дори в моменти като този ние се дистанцираме и няма политически реакции, попита още Георгиев. Той подчерта, че това не е първият път, в който страната ни не се заявява в международния дебат относно Русия. Какво да очакваме, когато темите със санкциите срещу федерацията отново излязат на дневен ред, попита Георг Георгиев и посочи, че заявките на Германия за санкции срещу Русия са категорични.

Според Георгиев не е ясно дали България предоставя военна помощ на Украйна и дали има чужди самолети на българските летища, както и дали България е част от Коалицията на желаещите или не. Той заяви, че не се прави нищо, което касае нашата сигурност и позиционирането ни на международната сцена от страна на правителството и премиера.

ДБ

Искаме свикване на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), ясна позиция на правителството и спиране на навеждането пред Русия и Путин, каза съпредседателят на "Да, България" и депутат от парламентарната група на "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев пред журналисти в Мраморното фоайе на Народното събрание след като вчера правителството на Германия обвини Русия за неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон срещу летището в Лайпциг/Хале. Германското правителство обяви поредица от ответни мерки, включително затварянето на руското генерално консулство в Бон, прекратяването на договора с културния институт “Руска къща” в Берлин, както и допълнителни санкции.

Народният представител посочи, че Илияна Йотова е президент вече от осем месеца, а последният КСНС, който е бил свикан, е за темата за вейповете. Тогава президент беше Румен Радев.

Всички наши съюзници, европейски страни и членки на НАТО изразиха солидарност и споменаха Русия. Единствената страна, която не спомена Русия, е България. Липсва позиция на Министерството на външните работи, имам само статус в социалните мрежи, в който пише, че сме солидарни и дотам, Русия не е спомената, заяви Мирчев.

"Докато Русия опитва да извърши атентат в Германия, България се занимава с това да извади спорния министър на Русия от санкционния списък. Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново има снишаване и темата не се повдига", добави Ивайло Мирчев.

Преди по-малко от месец беше публикувана информация в чуждестранни медии, в която са интервюирани редица високопоставени лица за надеждността на службите за сигурност от страните членки на ЕС и НАТО, коментира депутатът от "Демократична България" и заместник-председател на парламента Атанас Атанасов. Оценката за България там е нула, тоест страната ни не е надеждна, заяви той. Атанасов попита по какъв начин управляващите смятат, че трябва да се реконструира системата за сигурност. Връщат на ръководни позиции в службите за сигурност тези, които бяха назначени още през 2021 г. от Румен Радев, който тогава беше президент, и доближени до неговото правителство, каза още той.

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от парламентарната група на "Демократична България" Божидар Божанов посочи, че освен че няма реформа в системата, се правят и стъпки в грешна посока.

От ГЕРБ също призоваха президента да свика КСНС във връзка с хибридната атака в Лайпциг, Германия.

„Продължаваме промяната“

Къде се намира България? Управляващите продължават да се правят на ни чули, ни видели, ни разбрали. Това заяви на брифинг в парламента председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“ (ПП) Николай Денков.

„От вчера Европа се намира в нова фаза на отношенията си с Русия. Без никакви заобикаляния Германия ясно каза, че държи Русия отговорна за подготвените атентати на летището в Лайпциг. Преди това, разбира се, имаше доста други инциденти, в които беше казано, че това е вероятност“, каза Денков и добави, че никога досега толкова категорично, толкова ясно не беше направено това заключение.

Денков отбеляза, че въпреки призиви от всички страни, режимът на Путин вместо да реши да спре тази безнадеждна и безсмислена война, всъщност реши да ескалира конфликта към Европа. „Това не е първият случай, но изявлението на германското правителство показа, че оттук нататък дипломацията, в която няма ясно назоваване на проблема, вече не се разглежда като възможност за положително развитие“, подчерта той.

Председателят на ПГ на ПП попита къде се намира България и констатира: „Управляващите продължават да се правят на ни чули, ни видели, ни разбрали.“

Председателят на ПГ “Прогресивна България” Петър Витанов отговори:

Като страна, която е член на ЕС и НАТО, нямаме основание да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки, но засега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване, защото неведнъж се е случвало окончателните резултати да се разминават с първоначалните подозрения и тук визирам „Северен поток“. Докато има война, непрекъснато ще ставаме свидетели на подобни проблеми.

Той отбеляза и реакцията на ГЕРБ по темата: „Много често външната ни политика се използва за вътрешнопартийни цели, което не е целесъобразно“.

Витанов каза още, че не вижда спешна необходимост за свикване на КСНС.