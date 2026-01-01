Непълнолетно момче е задържано за кражба на пари и други вещи от лек автомобил, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен на 31 август от мъж на 73 години от град Сливен, който пред органите на реда е заявил, че сутринта на същата дата стъклото на личния му лек автомобил е било счупено и е открадната чанта със сумата от 2800 евро, банкови карти, лични документи и други вещи.

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Автомобилът е бил паркиран в района на сливенския квартал “Дебелата Кория”. След проведените незабавни издирвателни действия от криминалисти на участък „Петолъчка“ към РУ-Сливен извършителят е установен - момче на 15 години от град Сливен.

Проведена е беседа с него от инспектори от Детска педагогическа стая и отдел „Разследване“. Вещите и част от паричната сума са иззети и върнати на собственика. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.