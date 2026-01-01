Искаме свикване на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), ясна позиция на правителството и спиране на навеждането пред Русия и Путин.

Това заяви народният представител от ПГ на „Демократична България“ (ДБ) Ивайло Мирчев на брифинг в Народното събрание.

Поводът за думите на съпредседателя на „Да, България“ е липсата на позиция на България по отношение на разкритията за руската хибридна атака в Германия. По-рано от МВнР осъдиха атаката чрез профила на министерството в мрежата Х.

Депутатът припомни, че Германия официално обвини Русия за автор на опита за атентат на летището в Лайпциг и подчерта, че всички европейски страни, всички наши съюзници, включително и НАТО изразиха солидарност и споменаха Русия, като отбеляза, че единствената страна, която не споменава Русия, е България.

По думите му докато Русия опитва да извърши атентат в Германия, България се занимава с това да изкара спортния министър на Русия от санкционния списък. „Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване и темата по никакъв начин не се повдига и дори на сайта на външно министерство тя липсва“, заяви той.

Мирчев припомни, че последното заседание на КСНС беше за вейповете, когато още президент беше Румен Радев, и оттогава не е свикван отново, като напомни, че Илияна Йотова е президент вече близо 8 месеца.

„Искаме свикване на КСНС, ясна позиция на правителството и спиране на навеждането към Русия и към Путин“, настоя той.

Атанас Атанасов от своя страна заяви, че страната ни е оценена с нула, т.е. ние сме надеждна държава по отношение на координацията между специалните сили в страните членки на ЕС и НАТО. „И по какъв начин смятат нашите управляващи, че трябва да бъде реконструирана системата за сигурност, за да бъдем надежден източник? А ние, както виждаме, връщат на ръководни позиции в службите за сигурност тези, които бяха назначени още 2021 г. от тогавашния президент Радев по предложение на неговото служебно правителство на Стефан Янев“, каза още той.

Божидар Божанов отбеляза от своя страна, че не просто реформа в службите няма, а има стъпки в съвсем грешната посока.

„Публикуван е законопроект от ДАНС, който предвижда пълно кадрово овладяване на службите - без проверки за почтеност, без оглед на професионализма председателят на ДАНС може да решава всичко, кой къде да прати, кой кога да освободи. Виждаме и връщане към тоталитарни подходи, свързани с класифицираната информация - вечни тайни и унищожаване на документи - тогава, когато на службите те не са им изгодни“, алармира той.

По думите му това е много притеснително и от ДБ ще направят всичко възможно темата със службите и тяхната уредба да не ни върне към едни по-тъмни времена.