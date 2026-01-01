Старши комисар Александър Цветанов е новият директор на ОДМВР – Враца, съобщават от пресцентъра на ведомството. Той е бил представен пред служителите от главен комисар Любомир Николов, изпълняващ длъжността главен секретар на МВР.

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Цветанов е заемал последователно длъжностите полицейски инспектор, разузнавач, началник на група и началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към отдел „Криминална полиция“ при Областната дирекция на МВР във Враца. Той е завършил висшето си образование през 2008 г. в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов, специалност „Стопански и финансов контрол“ (бакалавър). Има и магистратура по специалност „Финансов мениджмънт“ от същия университет. Информацията е посочена на сайта на ОДМВР – Враца.

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Припомняме, че през месец март 2026 старши комисар Цветко Нинов беше временно назначен на длъжността. Преди това в рамките на малко повече от две години дирекцията се ръководеше от старши комисар Красимир Йончев.