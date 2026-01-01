Кметът на София Васил Терзиев откри обновената база на 163. ОУ „Черноризец Храбър“ в „Дружба 2“. Проектът е на стойност 4,37 млн. евро, като 2,3 млн. евро са безвъзмездно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, а 2,07 млн. евро са собствено финансиране от Столична община.

Обновени са всичките шест корпуса на училището, сградите и инсталациите, обновена е библиотеката и е изградена собствена фотоволтаична инсталация.

Цялостно е преобразен и училищният двор. Изградени са 4 самостоятелни спортни игрища с модерна акрилна настилка – за волейбол, тенис на корт и две комбинирани за хандбал и минифутбол, както и 2 баскетболни игрища. Обособени са още лекоатлетическа писта, фитнес зона на открито и външен амфитеатър.

„Когато обновяваме едно училище, най-важното е какво ще се случва в него след това. На 15 септември тук ще влязат 900 деца и тези пространства ще започнат да живеят с тях – с учене, спорт, приятелства и нови открития. Средата има значение. Тя формира децата - светогледа им и усещането им за това, че са важни. Тя влияе и на учителите – на начина, по който работят, преподават и се чувстват всеки ден. Нашата работа е да създадем добра база и повече възможности. Оттам нататък е ред на децата и учителите да покажат какво могат да направят с тях“, каза кметът на София Васил Терзиев.

163 ОУ “Черноризец Храбър” е един от петте училищни проекта, които Столична община реализира с подкрепата на Националния план за възстановяване и устойчивост. В рамките на общото европейско финансиране общината инвестира в модернизацията на 5 училища, 12 детски градини, 1 младежки център и 4 читалища, с обща стойност на проектите близо 67 млн. евро.