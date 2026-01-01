Българското здравеопазване има нужда от реформа, реформата не означава съсредоточаване на максимален брой функции в центъра, затова „Демократична България“ (ДБ) не приемаме предложените промени. Това заяви в декларация от името на парламентарната група на ДБ депутатът Катя Панева.

Настояваме пълният доклад и имената на авторите да бъде публикуван незабавно, обяви народният представител. Панева посочи, че докладът на здравното министерство за предстоящи промени не е подложен за обществено обсъждане. ДБ настояват за дебат по промени в структурите като регионалните здравни инспекции (РЗИ) и Националния съвет по цени и реимбусиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП).

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Излизаме с тази декларация не да защитим статуквото в здравеопазването – то е лошо, и ние даваме тази диагноза през последните 10 години, посочи Панева. Излизаме за да заявим кога реформа в българското здравеопазване може да получи нашата подкрепа в това Народно събрание и защо предложението днес не отговаря на условията за такава подкрепа, добави тя.

Катя Панева отбеляза като проблем напускането на хора от ключови позиции в министерството, включително заместник-министри и главният държавен здравен инспектор. Когато една реформа започне с напускането на хората, които трябва да я изпълняват, проблемът рядко е в тях, подчерта Панева. По думите й преобразуването на РЗИ и НСЦРЛП не е вътрешно ведомствено решение, а решение, което трябва да мине през пленарната зала.

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РЗИ не е обикновена администрация, а оперативна структура на държавата за защита на общественото здраве по места, за контрола върху разпространението на заразни болести и контрол на имунизациите, с лабораторен капацитет и реакция на местни рискове, смятат от ДБ. Силата им е във възможността решенията да се вземат там, където е проблемът, се казва още в декларацията на парламентарната група.

От формацията са против НСЦРЛП „да загуби статута си на самостоятелен специализиран колегиален орган и да бъде сведен до административно звено в Министерството на здравеопазването“. По думите на Панева това не е техническо преместване.

Съветът взема решения за цените на лекарствата и за включването им в Позитивния лекарствен списък - решения, които засягат публичните разходи, доплащането от пациентите и достъпа до терапия, отбеляза тя.

Колегиалният модел, публичните процедури и ясното разпределение на отговорностите са защита срещу едноличен натиск и непрозрачно влияние, добави Панева. От ДБ считат, че превръщането на съвета в дирекция може да създаде риск "експертната оценка да бъде подчинена на политически съображения".