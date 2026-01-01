За броени часове криминалисти разкриха автор на инсценирана домова кражба в Пловдив, съобщиха от полицията.

Усилената им работа започнала на 31 август, когато 26-годишен мъж е подал сигнал, че от адреса му в район „Южен“, е била задигната голяма парична сума.

Задигнаха около 8000 евро от къща в Казанлък, били оставени на масата

По случая е започнало разследване. Много скоро обаче разследващите стигнали до извода, че няма извършено посегателство, а младият мъж е подал неверни данни.

Документирането на случая продължава под наблюдение на прокуратурата.