След 15 години на върха и растеж до рекордните 4,6 трилиона долара, Тим Кук отстъпва поста. Неговият наследник поема компанията в момент на исторически преход, белязан от сгъваеми устройства, изкуствен интелект и тежка война за таланти, пише Vesti.bg , позовавайки се на apnews/ nytimes/ businesstoday .

Нова ера започна за най-голямата технологична империя в света. Във вторник, 1 септември 2026 г., 51-годишният Джон Търнъс официално пое поста главен изпълнителен директор (CEO) на Apple Inc., слагайки край на 15-годишното управление на Тим Кук.

Дебютът на Търнъс в социалната мрежа X (бивш Twitter) бе кратък, но емблематичен - точно в стила на легендарния поздрав, с който първият Mac завладя света през 1984 г. Новото CEO публикува простото: „hello“. За броени часове публикацията събра над 2,6 милиона гледания, а сред първите, които му отправиха публично „Добре дошъл“, бяха Илон Мъск и редица водещи фигури от Силициевата долина.

Поемането на руля от Търнъс бе посрещнато с оптимизъм и от Уолстрийт - акциите на Apple (AAPL) скочиха с над 2,6%, изпреварвайки общия спад на пазарите и затвърждавайки пазарната оценка на компанията от забележителните 4,6 трилиона долара.

Наследството на Тим Кук: От 350 милиарда до 4,6 трилиона долара

Джон Търнъс застава начело, след като прекара 25 години в Apple, преминавайки през целия път от инженерен специалист до вицепрезидент по хардуерно инженерство. Той е пряко обвързан със създаването на някои от най-значимите продукти от ерата „Кук“ - включително Apple Watch, AirPods, новите поколения Mac с процесори Apple Silicon и очилата за смесена реалност Apple Vision Pro.

Задачата пред него обаче е колосална. Когато Тим Кук пое поста от Стив Джобс през 2011 г., Apple бе компания с пазарна капитализация от 350 милиарда долара и годишни приходи от 108 милиарда. Днес Търнъс наследява финансов колос с над 466 милиарда долара приходи и 128,9 милиарда долара чиста печалба за последната година. За 15 години под ръководството на Кук общата възвращаемост от акциите на Apple достигна астрономическите +2275%.

Кук обаче не напуска напълно Купертино. Той преминава на позицията председател на Борда на директорите (Executive Chairman). Неговата основна роля ще бъде да помага в дипломатическите отношения с правителствата по света и да поддържа връзки с ключови политически фигури – включително с президента на САЩ Доналд Тръмп, който във вторник публично отправи похвали към досегашния шеф на Apple.

Идва сгъваемият iPhone и битката за Изкуствения интелект

Смяната на поколенията идва в най-турбулентния момент за технологичния сектор след представянето на първия iPhone през 2007 г. Изкуственият интелект навлиза във всички индустрии, а Apple претърпя няколко спънки в опита си да настигне съперници като Google и OpenAI.

Пред Търнъс стои спешната задача да модернизира гласовия асистент Siri и да внедри новите AI функции (Apple Intelligence) така, че да запази закрилата на личните данни, но и да предложи наистина конкурентно изживяване.

Първият голям тест за новия директор ще бъде след броени дни, когато той ще застане на сцената в централата в Купертино, Калифорния, за да представи новата линия устройства. Очаква се компанията да обяви първия си сгъваем iPhone - най-радикалната промяна в дизайна и концепцията на основния им продукт от близо две десетилетия насам.

Пренареждане в Купертино и „изтичане на мозъци“ към OpenAI

За да отговори на новите предизвикателства, Търнъс вече започна мащабно преструктуриране на ръководния си екип. Хардуерният отдел на Apple бе обединен с чип-дивизията, оглавявана от Джони Сруджи, който се издигна до главен хардуерен директор (Chief Hardware Officer). В същото време от пенсия бе върната Лора Легро - дългогодишен инженерен вицепрезидент и доверено лице на Търнъс, която ще поеме ролята на негов специален съветник.

Рокадите обаче се случват на фона на сериозно изтичане на кадри. Над 400 бивши служители на Apple вече работят за OpenAI - факт, разкрит в патентно дело, заведено от Apple срещу компанията на Сам Олтман. Голяма част от инженерите преминаха към OpenAI, след като компанията придоби дизайнерското студио IO, основано от бившия легендарен дизайнер на Apple Джони Айв.

Въпреки предизвикателствата, Тим Кук и Джон Търнъс демонстрират пълен синхрон. По време на скорошна поява двамата заявиха, че са си поставили за цел този преход на властта да бъде най-гладкият и образцов в историята на корпоративна Америка.

Дали Търнъс ще успее да върне на Apple статута на „най-готината и иновативна марка в света“, запазвайки трилионната си стойност, предстои да видим. Но първият сигнал е даден - с едно простичко, но резонансно: „hello“.