Шофьор на автобус на градския транспорт предизвика катастрофа в Стара Загора, съобщиха от полицията.

На 1 септември, в 11:30 ч., град Стара Загора по ул."Христо Ботев" е станал инцидентът.

По първоначална информация автобус на градския транспорт, управляван от 65-годишен мъж, блъска спрелия в колона автомобил, управляван от 47-годишен мъж. Вследствие на удара колата се придвижва напред и блъска спрял в колона друг автомобил, управляван от 56-годишен мъж.

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Пострадал е 47-годишният водач, който е откаран от екип на ЦСМП града за преглед и е освободен, без опасност за живота.

Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, отчетени са отрицателни резултати. В сектор "Пътна полиция" са издадени акт за установено административно нарушение и протокол за ПТП с пострадало лице.