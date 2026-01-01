Откриха оранжерия за отглеждане на канабис в жилище в Банско, съобщиха от полицията.

От криминалисти при РУ-Банско, на 1 септември е проверено жилище в град Банско, където в една от стаите е открита палатка, оборудвана като оранжерия за отглеждане на канабис.

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В нея са намерени около 5 саксии със засадени канабисови растения, чието общо тегло е около 2 килограма и изкуствени торове. В помещението е открит също и около 150 грама полусух канабис.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 41-годишен мъж от град Пловдив, който е обитавал жилището. По случая е започнато разследване. Работата продължава.