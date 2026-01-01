С т.нар. лош бюджет успяхме да постигнем увеличение на дейности, които са стратегически за държавата, въпреки неогромните средства, с които разполагаме, каза временно изпълняващият длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Асен Меджидиев на пресконференция, на която представи резултатите от работата си начело на НЗОК.

НЗОК: Рамкови договори с лекарския и със зъболекарския съюз вероятно няма да има

Относно националния рамков договор Меджидиев обясни, че след приемането на бюджета, за период от 30 дни процесът по договаряне е бил завършен с постигнато пълно съгласие. Предстои в петък Надзора на НЗОК да разгледа споразумението и евентуално да бъде гласувано. Другата седмица ще излезем с конкретните параметри от Националния рамков договор, обясни той.