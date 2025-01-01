Рамкови договори с лекарския и със зъболекарския съюз вероятно няма да има, защото няма да имаме бюджет. Това каза пред журналисти управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет на НЗОК. Силно сме притеснени от това, тъй като в новия бюджет бяхме заложили нови неща, постигнати в преговорите с лекарския и със зъболекарския съюз, допълни той. Сега не можем да договорим нищо ново, остават в сила старият национален рамков договор, със същите параметри, същите дейности и на същите цени.

Преди дни делегатите на извънредния събор на Българския лекарски съюз дадоха мандат на ръководството на организацията да подпишат Националния рамков договор 2026-2028 г.

Поради липса на бюджет предвидената електронна здравна карта няма да я има, а това беше добро за пациентите и за здравната каса, както и начин за достъп на лекарите от специализираната извънболнична помощ до електронното досие на пациентите, каза още доц. Стефановски. Стимулирането за навлизане на пазара ни на генерични лекарства, за да плащаме за медикаменти по-малко, също отива в историята, каза още той. В рамковия договор с лекарите по дентална медицина също имаше договорени новости, допълни той.

Надзорниците приеха днес отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК към 30 ноември 2025 г., каза още доц. Стефановски. Има неусвоени 10 млн. лв. в специализираната извънболнична помощ и предстоят анализи на причините, каза още той и посочи, че в последните няколко години има такава тенденция, но причините биха могли да бъдат много, заради което предстоят анализите.

Всичко, което трябва да се плати от НЗОК на договорните партньори, ще бъде платено до 31 декември 2025 г., увери доц. Стефановски.