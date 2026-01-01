Германският министър на финансите Ларс Клингбайл остана блокиран снощи в САЩ, след като заради технически проблем с правителствения самолет той не можа да излети и трябваше да прекара нощта в хотел, предаде ДПА.

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Закъснението означава, че Клингбайл ще пропусне днес заседанието на кабинета в Берлин, където се очаква да бъде одобрен неговият законопроект за данъците.

Подробности за повредата на правителствения самолет на Въоръжените сили на Германия не са още известни.

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Клингбайл участва в срещата на финансовите министри от Г-20 в Ашвил, щата Северна Каролина, преди да посети завода на германския автомобилостроителен концерн Бе Ем Ве (BMW) в Спартанбърг, в щата Южна Каролина.