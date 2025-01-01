Самолетът, превозващ американския министър на отбраната Пийт Хегсет, бе принуден да кацне аварийно във Великобритания поради пукнатина в предното стъкло на машината, предаде АФП.

Хегсет се връщаше в Съединените щати от среща на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел, когато самолетът му кацна непланирано на неназовано летище в Обединеното кралство, съобщи говорител.

„Летателният апарат кацна съгласно стандартните процедури и всички на борда, включително министър Хегсет, са в безопасност“, написа говорителят на Пентагона Шон Парнел в социалните мрежи.

„Всичко е наред. Слава Богу. Продължаваме мисията!“, каза военният министър на САЩ.

На срещата на НАТО той призова страните членки да предоставят повече военна помощ на Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия.