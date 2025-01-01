Самолет на British Airways е кацнал аварийно, след като пенсиониран военен офицер е починал по време на полета в неделя вечерта, съобщи Independent.

Машината, излетяла от летище „Хийтроу“ в Лондон за летище „Ннамди Азикиве“ в Абуджа, Нигерия, се отклонила и кацнала аварийно в Барселона.

Според нигерийски медии на борда е починал пенсиониран нигерийски военновъздушен маршал. Съобщава се, че настъпилата суматоха в самолета е предизвикала и медицински инцидент с бременна жена.

Авиокомпанията е поднесла извинения за случилото се.

„Пътниците ще получат имейл с допълнителна информация и могат да се свържат с отдела за обслужване чрез функцията Live Chat.

British Airways се извинява за причиненото неудобство и благодари на пътниците за търпението и разбирането им“, гласи изявление на въздушвия превозвач.

Г-жа Туту Отуяло, регионален търговски мениджър на British Airways за Нигерия и Гана, потвърди инцидента и заяви пред вестник This Day, че починалият пътник е бил в терминален стадий на заболяване.