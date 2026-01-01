Военноморският флот на Германия планира да увеличи значително обхвата на ракетите си, след като снощи негова фрегата успешно тества израелската ракетна система „Лора“ в северната част на Атлантическия океан по време на операция, за която досега не бе съобщавано, заяви говорител на флота, цитиран от ДПА.

Агенцията отбелязва, че Германия сега планира да ускори подготовката за закупуване на ракетите, които имат обсег над 500 километра.

Според говорителя на флота две германски фрегати са били разположени във водите между Ирландия и Исландия за теста. Подготовката е била до голяма степен държана в тайна, въпреки че е било отправено предупреждение за корабния и въздушния трафик в района 45 дни предварително.

„С успешното изстрелване на балистична ракета снощи в северната част на Атлантическия океан ние написахме нова страница в историята на военноморските сили. Изключително съм доволен от това постижение“, заяви пред ДПА командващият германския флот вицеадмирал Ян Кристиан Каак.