На 2 септември 2026 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени на 25 октомври 2026 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“ .

Ще има видеонаблюдение във всяка една секция за изборите

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17:00 ч. на 9 септември 2026 г.

На 7 септември 2026 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени на 25 октомври 2026 г.

ЦИК: Всеки ще може да изпробва машините за гласуване в метрото, университетите и училищата

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на инициативни комитети е до 17:00 часа на 14 септември 2026 г.