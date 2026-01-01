Цената на литър бензин в Нидерландия достигна днес нов рекорд. Според данни на потребителската платформа „ЮнайтедКонзюмърс“ (UnitedConsumers) литър Euro95 струва вече 2,666 евро, което е с почти 3 цента повече от вторник. С това е подобрен предишният рекорд от 6 май, съобщава платформата. Тогава литър бензин струваше 2,646 евро.

Дизелът също е поскъпнал, както показват данните на платформата. В сряда един литър дизел струва 2,633 евро, което също е с почти 3 цента повече от вчера. Според „Юнайтед Конзюмърс“ рекордът е бил постигнат на 8 април 2026 г., когато дизелът е струвал 2,819 на литър. Става дума за препоръчителни цени, които обикновено се прилагат само по магистралите. На други бензиностанции горивото често е по-евтино.

„Юнайтед Конзюмърс“ очакваше още във вторник, че цената на бензина ще счупи стария си рекорд.

Цените на горивата значително се повишиха заради войната в Иран, която започна в края на февруари.