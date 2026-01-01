Бюджетен дефицит на касова основа в размер на 3 млрд. евро към края на август очаква Министерството на финансите (МФ), съобщиха от ведомството.

Според предварителните данни и оценки отрицателното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на август ще възлезе на 2,4 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП).

От Министерството на финансите посочват, че влошаването на бюджетното салдо на месечна база през август се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) при спазване на крайния срок за допустимост на дейностите - 31 август 2026 г., и изплащане на значителни разходи за изпълнението им. Очаква се разходите по ПВУ на касова основа да продължат да оказват натиск върху дефицита по КФП до получаване на петото плащане от ЕК.

Очаква се приходите, помощите и даренията по КФП към края на август да бъдат в размер на 30,1 млрд. евро, което е 60,7 на сто от годишните разчети към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2026 г. и с 3,2 млрд. евро (11,9 на сто) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо август 2025 г. с 2,2 млрд. евро (10,1 на сто) и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 1,5 млрд. евро. Неданъчните приходи са по-ниски с 0,5 млрд. евро спрямо август 2025 г. основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г. (през 2025 г. е внесен междинен дивидент за финансовата 2025 г., което съответно намалява постъпленията от дивидент през 2026 г.).

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2026 г. са в размер на 33,1 млрд. евро, което е 58,3 на сто от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към август 2025 г. бяха в размер на 29,6 млрд. евро. Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 1 юли 2025 г и 1 юли 2026 г., увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и увеличението на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по ПВУ и по Общинската инвестиционна програма, и други.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 август 2026 г. от централния бюджет, възлиза на 0,8 млрд. евро, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Бюджетният дефицит възлиза на 2,201 млрд. евро на касова основа към края на юли тази година. Отрицателното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за месеца се равнява на 1,8 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП).