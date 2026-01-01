Нова система за обработка и сортиране на регистрирания багаж ще бъде представена днес, 2 септември, на летище „Васил Левски“ – София.

Системата е част от мащабната програма за трансформация и модернизация на столичното летище. Целта на програмата е да бъде повишен капацитетът на летището и качеството на обслужване на пътниците, както и да бъде осигурена необходимата инфраструктура за бъдещото му развитие.

Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 на Летище София

Модернизацията на обработката на багажа е свързана с цялостното обновяване на Терминал 2. В проекта е предвидена централизирана система за обработка на багажа на заминаващите пътници. Предвижда се и централизирана система за обработка и получаване на багажа на пристигащите пътници.

Летище „Васил Левски“ посрещна 8-милионния си пътник за 2025 г. - какъв подарък получи

Развитието на багажната инфраструктура е част от по-широката трансформация на летище „Васил Левски“ – София. В плановете на „СОФ Кънект“ е заложено Терминал 2 и бъдещият Терминал 3 да функционират като единна система с обща инфраструктура и централизирани процеси за обслужване на пътниците.

Сред предвидените технологични решения в рамките на трансформацията са автоматизация на различни процеси на летището, модерни системи за регистрация и обработка на багажа, както и съвременни технологии за проверка на сигурността. Проектът е част от визията за превръщането на летище „Васил Левски“ – София в 5-звездно регионално летище.