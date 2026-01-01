Явор Бахаров и половинката му Рая Пеева станаха родители.

Щастливата новина съобщи Пеева с емоционална публикация в социалните мрежи. Бебето се казва Леа Яворова Бахарова и се е появило на бял свят на 25 август.

Тя благодари на лекарите от "Майчин дом". "Благодаря на моята любов, Явор. Вече 10 години вървим заедно по този път и градим нашето семейство. Една от най-големите ни мечти се сбъдна. Сега започва най-хубавата част от живота ни. Сигурна съм", написа тя.

Актрисата Рая Пеева съобщи, че е бременна през април в излъчения на Велики четвъртък епизод от предаването Hell’s Kitchen.

„Ще ставам майка и съм малко емоционална. Досега криех тази тайна. Но да, бременна съм от Явор Бахаров. Простете за емоциите досега, но те са били от мен и от коремчето, защото сготвихме с Явор най-хубавото нещо“, разказа през смях и сълзи актрисата.