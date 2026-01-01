С разглеждане на промени в Закона за управление на отпадъците на първо четене, внесени от „Демократична България“ (ДБ), започна заседанието на парламента. Това е първа точка в дневния ред, включена по предложение на парламентарна група в рамките на правото им да предлагат задължителни точки всяка първа сряда от месеца.

Със законопроекта на ДБ се предлага реформа в режима на функциониране на организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално по ЗУО. Целта е преход от разрешителен към регистрационен режим, както и прехвърляне на част от контролните функции от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) към Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“. Предвижда се МОСВ да не може да отказва регистрация, когато програмата съдържа всички изискуеми реквизити, като се изключва всякаква преценка по целесъобразност, каквато е характерна за лицензионните режими.

По предложение на „Продължаваме промяната“ (ПП) депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, които предвиждат повишаване на прага за регистрация по ДДС до 84 874 евро с цел намаляване на административната и финансовата тежест от малките и микро предприятията.

Трета точка в дневния ред днес е проект за решение за възлагане на Министерския съвет да предприеме незабавно действия за отправяне на искане за изключение от забраната за внос и закупуването на нефт и нефтопродукти с произход от Русия или изнасяни от Русия по предложение на „Възраждане”.

Парламентът ще обсъди на първо четене и промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България, внесени от „Прогресивна България“. В дневния ред е още проект за решение за възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори за условията и реда, при които "Български енергиен холдинг" - ЕАД, да придобие дял от правата и задълженията по Договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-26 Хан Тервел", предложен от ГЕРБ-СДС.

Депутатите не приеха предложението на ПП като точка първа в четвъртък да бъде включено обсъждане на законопроект за промени в Закона за здравното осигуряване. Отхвърлено беше и предложението на ДБ точка като първа в четвъртък да се включи изслушване на министър Иван Демерджиев на председателя на ДАНС Пламен Тончев относно всички факти и обстоятелства около установеното на 21 август 2026 г. заглушаване на GPS сигнали в столичния квартал „Драгалевци", действията на компетентните държавни органи по установяване и локализиране на източника на смущенията, предварително наличната информация за свързаната с тях техника и лицата и дружествата, които я притежават или използват.

Пленарното заседание в петък да започне от 8:30 ч., вместо в 9:00 ч. и да приключи в 13:30 ч., реши Народното събрание. Предложените беше подкрепено със 198 гласа "за", без "против" и "въздържал се".

След обсъждане на председателски съвет тази сутрин, ще предложа на гласуване пленарното заседание на 4 септември, петък да започне в 8:30 ч., а не в 9:00 ч., каза председателят на парламента Михаела Доцова.

Тъй като блиц контролът ще свърши по план около 10:00 ч., предлагам парламентарният контрол да започне непосредствено след края на блиц контрола, за да няма почивка от един час, каза Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС. Предложението беше прието с 199 гласа "за", един глас "против" и един - "въздържал се".