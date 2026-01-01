Партия „Възраждане“ внесе документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени на 25 октомври 2026 г. За регистрацията си за президентския вот формацията е внесла 6619 подписа на български граждани.

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Ще участваме със своя кандидатура за президент и за вицепрезидент, каза депутатът Петър Петров от „Възраждане“.

Обсъждаме пет имена на кандидати за държавен глава и негов заместник. Най-вероятно ще имаме яснота следващата седмица, допълни той.

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Профилът на кандидата трябва да е на човек, който да поставя държавата, населението и неговите нужди на първо място, да бъде обединител на нацията и да защитава интересите на България, коментира Петров.

Ще издигнем добра кандидатура, заключи той.