Кандидатите за президент и вицепрезидент на „Възраждане“ ще бъдат обявени в рамките на десет дни, каза на пресконференция днес във Варна депутатът от партията Коста Стоянов.

Той уточни, че в момента все още текат вътрешните процедури и съвсем скоро всички ще разберат кои ще бъдат официалните кандидати на формацията. Стоянов допълни, че двойката ще е кандидатура на партията, а не на инициативен комитет.

В отговор на въпрос от колко души се избира двойката на партията за президентските избори, Стоянов посочи, че се броят на пръстите на двете ръце. Депутатът коментира още, че с оглед на това, което се случва и в дясното пространство, от партията смятат, че имат реални шансове тяхната кандидатска двойка да отиде на балотаж и по думите му „защо да не го спечели".

„С оглед на това, че основните кандидати малко или много са били във властта, това е само в техен ущърб и в наш плюс“, каза още народният представител.