Служители на Общинското предприятие „БКС“ в Шумен тази сутрин отказаха да излязат на работа. Камионите за сметосъбиране останаха на входа на базата на предприятието, а около 30 работници се събраха на място, за да настояват за промени в условията им на труд.

Основното искане на служителите е увеличение на заплатите с 40 процента. Те настояват и за работа с изправна техника, както и за конкретен план за ремонт и поддръжка на машините.

Сред исканията им са още ежедневни технически проверки и осигуряване на достатъчно изправна резервна техника, която да може да се използва при повреда.

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За да не се стигне до проблеми със сметосъбирането в града, ръководството на предприятието е направило организация служители от други звена да поемат работата със сметоизвозващите автомобили.

В базата на БКС е дошъл временно изпълняващият длъжността директор Юлиян Марков, който разговаря с протестиращите. Той заяви, че ръководството прави всичко в рамките на своите правомощия, но увери, че няма да бъде допусната криза със сметосъбирането.

„Ще намерим хора, които искат да работят, но криза с боклука няма да допуснем“, заяви Марков.

Предстои да бъде организирана среща между недоволните служители на БКС и кмета на Шумен Христо Христов, на която да бъдат обсъдени поставените от работниците искания.