Под гаранция в размер на 3000 евро остава 36-годишният баща на три деца Лальо Бичев, привлечен към наказателна отговорност за осемте мъртви лешояди край Калофер.

Животновъдът пожарникар обжалва мярката си за неотклонение, но Апелативните магистратите прецениха, че гаранцията и размерът ѝ са съобразени както с финансовото му състояние, така и с тежестта на престъплението, пише "24 часа".

Припомняме, че според обвинението Бичев е отровил 8 птици от застрашен вид. Сигналите за труповете им бяха подадени на 18 и 19 август, а в последствие се установило, че мъжът намерил умряло едно от своите животни и сложил в трупа му отрова, като целял да убие хищници. Пред Окръжния съд в негова защита свидетелства и бившият кмет на Калофер Румен Стоянов, който го описа като трудолюбив мъж, който отглежда 3 малки деца.

Обвиненият за смъртта на лешоядите излиза от ареста срещу 3000 евро (СНИМКИ)

Обвиняемият пък заяви, че е дал обяснения под натиска на разследващите. Добави също, че очаква скоро да бъде разкрит друг извършител на отравянето, тъй като все още нямало справка за причината за смъртта на лешоядите. Адвокатът му Николай Стоянов каза пред магистратите, че в случая не е необходимо на Лальо Бичев да бъде определяна каквато и да е мярка за неотклонение, но ако съдът сметне, че има нужда от такава, подписка също би свършила работа.

Според защитника няма причини да се натоварва финансово семейния бюджет на пожарникаря. Прокурор Атанас Янков контрира защитата и настоя жалбата да бъде отхвърлена, тъй като Окръжният съд направил достатъчно добра преценка на доказателствата и определената гаранция е напълно адекватна. Съдебният състав се съгласи с него и изтъкна, че обвинителната теза на този етап е достатъчно добре доказана. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.