България и Полша ще засилят координацията си по защитата на външните граници на ЕС и противодействието на организираната престъпност. Това стана ясно по време на двустранна среща на вътрешния министър Иван Демерджиев с полския министър на вътрешните работи и администрацията Марчин Кервински.

Двамата се обединиха около необходимостта от още по-тясно взаимодействие и развитие на директните професионални контакти в отговор на общите предизвикателства за сигурността, включително ефективната охрана на външните граници на ЕС, противодействието на безпилотни летателни апарати, борбата с трансграничната организирана престъпност.

Обща беше и позицията им, че сигурно общоевропейско пространство може да съществува само при сигурни външни граници.

Вътрешният министър на Турция пред Демерджиев: Борим се с престъпления от ново поколение

"Споделяме общи отговорности по охрана на външните граници. Затова и имаме солидна основа за развитие и задълбочаване на съвместната работа, включително в полза на европейската сигурност", заявиха двамата министри. Те бяха категорични, че въпреки че България и Полша са разположени по различни миграционни маршрути, те са изправени пред сходни предизвикателства.

Министър Демерджиев представи устойчивата тенденция на намаляване на миграционния натиск към България. Като ключови фактори бяха откроени последователната защита на външната граница, европейската подкрепа и ефективното партньорство с Турция.

Важна тема в разговора бяха и новите рискове за европейската сигурност, включително нарастващото използване на безпилотни летателни средства. Българската страна изрази интерес към полския опит и към развитие на обмена на експертиза, технологии и добри практики за защита на критичната инфраструктура и външните граници.

„Целта ни е политическият диалог да води до конкретни резултати за сигурността на нашите граждани и на Европейския съюз като цяло“, подчерта министър Демерджиев.

Той покани министър Кервински на посещение у нас, а поканата беше приета.