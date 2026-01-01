Тежко остава състоянието на 26-годишния мотоциклетист, пострадал при катастрофата на разклона за село Мусина. Това съобщиха от ОДМВР – Велико Търново.

Мъжът е настанен в отделението за интензивно лечение и реанимация на болницата във Велико Търново. Той е с тежки травми и опасност за живота.

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Инцидентът е станал, след като мотоциклетистът предприел изпреварване на товарен автомобил. В същия момент 21-годишният водач на камиона, който е от Свищов, започнал маневра за завиване наляво. Последвал сблъсък.

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Другият шофьор е тестван за алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. На двамата водачи са взети кръвни проби за химичен анализ.

По случая е образувано досъдебно производство.