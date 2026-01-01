Американската звезда в алпийските ски Линдзи Вон ще се подложи на поредна операция заради тежките травми, които получи при падането си на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

41-годишната олимпийска шампионка от Ванкувър 2010 все още е в процес на продължително възстановяване. В интервю за „Евроспорт“ Вон разкри, че след предстоящата реконструкция на предната кръстна връзка ще бъде необходима още една хирургическа интервенция.

„Чувствам се добре. Предстои ми още една операция, след като предната ми кръстна връзка бъде възстановена. Все още имам дълъг път. Надявам се следващата операция да е през ноември, а след това ще са необходими девет месеца за възстановяване“, заяви американката.

Вон се завърна към професионалните състезания през сезон 2025/26 след петгодишна пауза. Преди това тя претърпя частична операция за смяна на ставата на дясното коляно, но въпреки проблемите отново се включи в надпреварите от Световната купа.

Около месец преди олимпийските игри Вон разкъса предната кръстна връзка на лявото коляно, но въпреки травмата реши да участва в Милано-Кортина.

На 8 февруари американката претърпя тежко падане по време на олимпийското състезание. Тя закачи една от вратите с ръката си при висока скорост, след което се стовари върху пистата и бе транспортирана с хеликоптер. В резултат на инцидента Вон получи тежка фрактура на пищяла и премина през пет сложни операции.

В богатата си кариера американката има олимпийска титла, две бронзови отличия от Игрите, както и две световни титли, три сребърни и три бронзови медала от световни първенства. Вон е и четирикратна носителка на Големия кристален глобус за победител в генералното класиране на Световната купа.



