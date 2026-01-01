Известният американски певец Лайънъл Ричи е потърсил медицинска помощ след концерта си в Сейнт Луис, щата Мисури, съобщава порталът TMZ.



Според съобщението към края на изявата си в Сейнт Луис през уикенда Ричи едва се е държал на краката си и за последната песен от концерта - All Night Long, е помолил да му донесат стол. След това 77-годишният изпълнител е бил откаран в местна болница за медицински преглед.



Певецът е бил хоспитализиран като предпазна мярка, като лекарите смятат, че причината за неразположението му може да е дехидратация. Самият Лайънъл Ричи се надява днес да бъде изписан от болницата.



През юни на концерт в щата Минесота Ричи също е почувствал слабост и е бил откаран в болница, припомня TMZ.

Лайънъл Ричи се прочу като член на Commodores през 70-те години на миналия век. Групата излизаше като подгряващ изпълнител на The Jackson 5, в която участваха петима братя Джексън, включително Майкъл Джексън.

През 1982 г. Ричи издаде дебютния си солов албум Lionel Richie, който стана четирикратно платинен с продадени над 4 милиона копия.

През 80-те години певецът издаде множество хитови сингли, сред които All Night Long, Hello и Say You, Say Me, отличена с „Оскар" за най-добра песен към филма „Бели нощи" с Михаил Баришников в главната роля. Лайънъл Ричи е носител и на „Златен глобус", както и на четири награди „Грами".