Американската музикална звездасе отправя на турне през следващата година, като обяви поредица от концерти във Великобритания и Европа, които ще започнат през пролетта, предаде Ройтерс.Турнето под названието Say Hello To The Hits ще започне в Белфаст на 31 май и ще завърши в Мадрид на 2 август. Носителят на награда „Грами“ ще има концерти в Лондон, Дъблин, Амстердам, Париж, Берлин и други европейски градове.„Това е най-доброто място за пътуване в света. Ако се случи да изградиш база от верни фенове в Европа и Великобритания, това остава до края на живота“, каза Ричи в интервю за Ройтерс.Ричи, който започва кариерата си с музикалната група „Комодорс“ (Commodores), а през 80-те години на миналия век става солов изпълнител, е продал повече от 125 милиона албума по целия свят, припомня Ройтерс.