Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 28-годишен мъж, заканил се с убийство с нож на приятелката си в София, съобщиха от обвинението.

На 31 август в апартамент, обвиняемият се е заканил спрямо жената, като е казал „Ще те унищожа“, „Ще те смачкам“, „Ще те съсипя“, като в същото време насочил и хвърлил нож срещу нея.

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Той е удрял жената с ръце в гърба и я уцелил с ножа, вследствие на което ѝ нанесъл лека телесна повреда

Мъжът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.