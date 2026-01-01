61-годишен мъж стреля с пистолет след скандал с 58-годишен мъж в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 31 август вечерта. Мъжът се е прибрал в дома си и възпроизвел няколко изстрела във въздуха със законно притежавания си пистолет.

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Той е предал доброволно законно притежавания си пистолет с 10 боеприпаса. Изяснено е, че скандалът между двамата мъже е възникнал след употреба на алкохол.

Тестът за алкохол на мъжа е отчел 1,88 промила алкохол. Той е задържан и по случая се води разследване.