Опозиционният турски журналист и политически активист Афир Коджабъйък е задържан снощи при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, предава кореспондентът на БТА Айше Сали.
Ариф Коджабъйък, който създава публицистика с политическа тематика в YouTube, е бил задържан на ГКПП „Капъкуле“, след като при проверка на товарен камион със скенер, органите на реда за идентифицирали, че под него се крие човек. На разпространените кадри се вижда как униформените служители отиват до превозното средство и изваждат двама души под него, след което им поставят белезници. Вторият заловен е гражданин на Иран.
Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan'a çıkmaya çalışırken yakalanmış.— Başak Yıldırım (@withbasak) August 31, 2026
Lakabının hakkını vermiş diye yorumladım.. 😅 pic.twitter.com/4Wq0hPW1E3
Журналистът е бил с наложена забрана за напускане на Турция във връзка с обвинение по член в Наказателния кодекс на Република Турция обида на президента.
Hakkında yurt çıkış yasağı bulunan sokak röportajcısı Arif Kocabıyık, tır dorsesinde Bulgaristan’ana giderken sınır güvenliği tarafından yakalanmıştı. Kocabıyık adliyeye sevk edildi. pic.twitter.com/C6zas16yt2— Aso Press (@asopress_) September 1, 2026
Случаят е поверен на прокуратурата в Одрин. Ариф Коджабъйък и шофьорът на товарния камион са задържани, докато иранският гражданин е предаден на Окръжната дирекция за управление на миграцията.