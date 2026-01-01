Пожарът, избухнал по-рано днес в ресторант на плаж „Каваците" край Созопол, е локализиран. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

В гасенето на огъня са участвали два противопожарни автомобила и шестима огнеборци.

БТА

По първоначални данни пожарът е възникнал в кухненското помещение на заведението, след което е обхванал целия ресторант. Няма пострадали.

Пожар изпепели ресторант в Созопол, евакуираха туристи (СНИМКИ)

Припомняме, че на 29 август т. г. неизправен хладилник причини пожар в друго крайбрежно заведение в Созопол. Пламъците предизвикали силно задимяване и се разпространили към близко разположени хотели и почивни бази, което наложило евакуация на летовниците. От пожара изцяло изгоря и дървената фасада на базата на Българския Червен кръст в града.