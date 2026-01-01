„СОФ Кънект“, оператор на летище „Васил Левски“ - София, въведе в експлоатация нова високотехнологична система за обработка на регистрирания багаж на Терминал 2. Инвестицията в проекта е 15 млн. евро.

Новата система увеличава осемкратно капацитета за обработка на багажа – от 400 на 3200 багажа на час. Тя е част от модернизацията на летището и е проектирана да осигури необходимия капацитет за развитието му и обслужването на до 20 млн. пътници годишно.

На официалното откриване присъстваха главният изпълнителен директор на „СОФ Кънект“ Хесус Кабайеро, кметът на район „Слатина“ Георги Илиев, главният директор на „Гражданска въздухоплавателна администрация“ Анелия Маринова, посланикът на Франция в България Мари Дюмулен, както и представители на институции, бизнеса и авиационната индустрия.

„Това е много важна стъпка към модернизацията на летище „Васил Левски“ - София. Не става въпрос само за увеличаване на капацитета, но и за по-висока сигурност, оперативна надеждност и по-добро обслужване на пътниците“, каза Хесус Кабайеро.

Той отбеляза, че новите гишета позволяват по-ефективно обслужване на авиокомпаниите и повече удобство за пътниците, включително чрез възможност за self-bag drop. По думите му инвестицията ще подобри едновременно работата на авиокомпаниите, наземните оператори и обслужването на пътниците.

Кабайеро подчерта и значението на проекта като част от цялостната модернизация на летището. По думите му проектът е започнал през 2022 г. и е реализиран паралелно с обслужването на пътниците и при рекордни нива на трафика през летния сезон. „Това е пример как работата заедно ни подготвя за това, което предстои – новия Терминал 3“, посочи той.

Главният изпълнителен директор на „СОФ Кънект“ съобщи още, че модернизацията на Терминал 2 продължава. Предстои въвеждането в експлоатация на допълнителна зона с гишета за регистрация, нов контролно-пропускателен пункт за сигурност, fast track, както и нови бизнес и ВИП салони.

Новата система разполага с 52 гишета за регистрация, шест карусела и отделна линия за извънгабаритен багаж. Тя позволява стандартно чекиране, self-bag drop при предварително чекиране, както и асистирано обслужване от служители на авиокомпаниите.

За повишаване на сигурността са внедрени три системи за откриване на експлозиви на американската компания "Лайдос" (Leidos) с тройно резервиране. Всяка от тях може да обработва до 1200 багажа на час. Предвидени са и Dual View X-ray системи за вторичен скрининг.

Системата е реализирана с технологии на френската компания "Алстеф" (Alstef Group) и американската "Лайдос". "Алстеф" е основният изпълнител по проекта и отговаря за доставката, инсталацията, интеграцията и поддръжката на системата.

Новата инфраструктура включва и оперативна IT мрежа, решения за киберсигурност и възможности за мониторинг на производителността и поддръжката.

Очаква се въвеждането на системата да подобри обработката на багажа и да осигури по-висока производителност и надеждност за авиокомпаниите, наземните оператори и пътниците.