Президентът Володимир Зеленски назначи Святослав Заец за командващ Сухопътните войски на Украйна, заменяйки на поста Генадий Шаповалов, съгласно указ, подписан на 2 септември, съобщи „Киев Индипендънт“.
Преди това Заец е бил командир на 20-и армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна. Той е военнослужещ на активна служба още от началото на руската война срещу Украйна през 2014 г.
Zelensky appointed Brigadier General Sviatoslav Zaiets as commander of Ukraine’s Ground Forces, replacing Hennadii Shapovalov. pic.twitter.com/sxIvKWXLqD— Clash Report (@clashreport) September 2, 2026
По това време Заец е бил командир на разузнавателна рота от 25-а въздушнодесантна бригада и е провеждал обучение в Крим, когато Русия окупира полуострова. Той отказал да приеме условията, поставени от руските окупационни сили, и успял да изведе подразделението си в континентална Украйна, съобщава информационният портал FMarmy.
Подчинените и колегите му го описват като съвременен офицер с добро разбиране за значението на дигитализацията и роботизацията в съвременната война, съобщава Hromadske.
Шаповалов беше командващ Сухопътните войски на Украйна от 19 юни 2025 г.
В подписания от Зеленски указ не са посочени причините за освобождаването на Шаповалов.