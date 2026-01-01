Президентът Володимир Зеленски назначи Святослав Заец за командващ Сухопътните войски на Украйна, заменяйки на поста Генадий Шаповалов, съгласно указ, подписан на 2 септември, съобщи „Киев Индипендънт“.

Преди това Заец е бил командир на 20-и армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна. Той е военнослужещ на активна служба още от началото на руската война срещу Украйна през 2014 г.

По това време Заец е бил командир на разузнавателна рота от 25-а въздушнодесантна бригада и е провеждал обучение в Крим, когато Русия окупира полуострова. Той отказал да приеме условията, поставени от руските окупационни сили, и успял да изведе подразделението си в континентална Украйна, съобщава информационният портал FMarmy.

Подчинените и колегите му го описват като съвременен офицер с добро разбиране за значението на дигитализацията и роботизацията в съвременната война, съобщава Hromadske.

Шаповалов беше командващ Сухопътните войски на Украйна от 19 юни 2025 г.

В подписания от Зеленски указ не са посочени причините за освобождаването на Шаповалов.