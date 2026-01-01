Израел каза днес, че е готов да отговори "със сила" на евентуална иранска атака, особено в контекста на започващия следващата седмица период на еврейски празници, предаде Франс прес.

Изявление в този смисъл направи израелският министър на отбраната Израел Кац, на фона на възобновилата се размяна на удари между Иран и САЩ в Близкия изток.

Иран заяви днес, че е нанесъл удари по няколко страни в региона, в отговор на американски бомбардировки. Израел, който стана мишена за Техеран в миналия етап на конфликта, засега не е атакуван от Иран.

"Засега иранците нанасят удари по целия регион, но не и по нас. Възможно е обаче да ни атакуват и ние сме готови", заяви Израел Кац.

"Те обичат да атакуват по време на еврейските празници, защото мразят евреите", каза още министърът на отбраната.

Следващата седмица евреите ще отбележат началото на новата година по религиозния си календар - Рош Хашана. Тя започва с падането на нощта на 11 септември. Следват празниците Йом Кипур на 20 и 21 септември, и Сукот, който започва на 25 септември.