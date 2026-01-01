ГДБОП неутрализира група за разпространение на наркотици в Сливен, съобщиха на Facebook страницата от Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност".

ГДБОП

Арестувани са трима души. Полицейската операция е проведена на 30 август 2026 г.

При извършените претърсвания на адресите им са открити около 1200 гр канабис и 50 грама кокаин, разпределени в различни разфасовки за разпространение.

ГДБОП

Иззети са и голямо количество полиетиленови пликове, вакуумираща машина, телефони, електронни везни и други вещи, имащи отношение към разследваната престъпна дейност.

По случая е започнато разследване под надзора на Окръжна прокуратура - Сливен.