Канал за подводен трафик на наркотични вещества е разбит при операция на териториалната структура на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в Бургас. Това съобщиха от МВР.

Над 120 килограма марихуана са открити при полицейските действия, проведени в две населени места в района. Задържани са трима души.

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В хода на операцията спецполицаите са установили нов подход за прехвърляне на наркотичните вещества – чрез подводен трансфер.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас.

Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава.