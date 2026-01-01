Мъж, опитал да пласира фалшиви банкноти евро, е задържан в Исперих, съобщиха от полицията.

Около 00.50 часа на 2 септември лице, работещо като крупие в игрална зала, съобщило, че при изпълнение на служебните си задължения е приело две банкноти по 50 евро от 31-годишен клиент за заплащане.

Впоследствие мъжът дал още 200 евро, които крупието да му „развали“ на по-дребно. При извършената допълнителна проверка се оказало, че паричните знаци са неистински, реквизитни, изработени за демонстрационни цели.

МВР

В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия извършителят е открит и задържан. У него са намерени още две неистински банкноти по 200 евро и една с номинал 50 евро.

Последвали процесуално-следствени действия на три адреса на територията на град Исперих. При претърсванията са открити над 1000 евро от същия тип реквизитни банкноти.

Криминално проявеният и осъждан мъж е задържан в РУ-Исперих. По случая се води разследване.