Софийският градски съд остави в ареста украинския гражданин Ярослав Гуляткин, обвинен за убийството на млада жена в столичния квартал "Бъкстон". В съдебната зала стана известно, че тя е с японски произход. Определението подлежи на обжалване.

БТА

В постановлението си съдът посочи, че за нуждите на това производство може да се сметне, че Гуляткин е извършил това, за което е обвинен. Председателят на съдебния състав каза още, че когато обвиняемият е видял полицаите, той се е опитал да влезе в апартамента, пред който са го видели, и да заключи, но не е успял. Впоследствие органите на реда са видели следи от кръв пред апартамента, по него и вътре в жилището. Съдът посочи, че Гуляткин е живеел в апартамента, в който е открита жената.

Експертиза е открила множество контузии и отоци, които могат да бъдат обяснени с това, че жената е оказала съпротива.

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Прокурорът по делото Русалина Михайлова посочи пред съда, че може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението. Прокурорът каза още, че има реална опасност той да извърши друго престъпление. Тя припомни, че след като е извършил престъплението, е повредил три автомобила и входната врата на блока. Поради чуждото му гражданство и временния му статут за пребиваване в страната според прокурор Михайлова има опасност Гуляткин да се укрие.

Прокурорът посочи пред съда, че от местопрестъплението са иззети шест ножа с биологични следи по тях.

БТА

Адвокат Владимир Велевски, защитник на Гуляткин, каза пред съда, че никой не е видял, че конкретно подзащитният му е убил младата жена. Свидетелите са видели отворената врата, трупа на момичето и Гуляткин до него. По този начин се поставя въпросът дали основателно е повдигнато обвинението, посочи Велевски.

Той добави, че обвиняемият е счупил стъклото на входната врата и е влязъл вътре, но според него за времето, в което Гуляткин е бил в апартамента, няма как да е нанесъл толкова много удари.

По твърдението, че подзащитният му може да се укрие, адвокат Велевски посочи, че документите за апартамента, в който живее под наем, са изрядни, а наемът е плащан редовно.

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„Няма да се крия от органите на реда. В лошо здравословно състояние съм. Моля съдът да ме остави под домашен арест, защото наистина не съм добре здравословно. Имам панкреатит и други стомашни болести“, каза Гуляткин пред съда.

Пред медиите след заседанието адвокат Велевски посочи, че според него няма никакви доказателства, че Гуляткин е виновен. Съдията има свое мнение и не мога да го накарам да мисли по друг начин, каза още Велевски.

БТА

Припомняме, че задържаха украински гражданин на около 25 години за убийството на млада жена в апартамент в столичния квартал „Бъкстон“. По неофициална информация от източници от разследването жертвата е японка на 18 години. Тя била обезглавена.

БТА