Историческата минерална чешма при Княжевската баня
Историческата минерална чешма при Княжевската баня / Столичната община

Една от най-старите, обичани и ползвани минерални чешми в София – тази при Княжевската минерална баня – е изцяло обновена и вече посреща жителите и гостите на града в много по-приветлив, безопасен и удобен вид. Ремонтът е пример за успешно сътрудничество между администрацията и гражданите, тъй като дейностите бяха извършени от район „Витоша“ по възлагане на Столичната община, но с изключително активното и пряко участие на местната общност.

„Гражданската енергия тук е вдъхновяваща и доказва, че най-хубавите неща в нашите квартали се случват тогава, когато работим заедно с хората,“ сподели зам.-кметът по Околна среда на Столична община, инж. Николай Неделков. „Искам сърдечно да благодаря на хората, обединени в „Гражданска инициатива КняжевецЪ“, за тяхната активна позиция, инициативност и готовност да вложат собствените си сили, труд и свободно време. Те са сърцето на тази промяна и пример за това как се изгражда споделена, уредена и приветлива градска среда.“

Историческата минерална чешма при Княжевската баня
Столичната община

Зад успешното възстановяване на обекта стоят години усилия на „Гражданска инициатива КняжевецЪ“, която се бори за съхраняването както на чешмата, така и на Княжевската баня. С приключването на ремонта гражданите лично се включиха в облагородяването на пространството наоколо – почистиха плочите по довеждащите пътеки, облагородиха и почистиха зелените площи и отстраниха пречещ сух дънер от градинката. Дейностите им продължават и за следващата неделя, 13 септември, е планирана доброволческа акция за шкурене и боядисване на пейките и цялостно почистване на околното пространство. С всички подробности за бъдещите акции, а и за историята на чешмата, можете да се запознаете във Фейсбук страницата на инициативата.

Столична община укрепва спешно покрива на емблематичната баня „Горна баня“ (СНИМКИ)

„Когато гражданите, районната администрация и Столичната община гледат в една посока и работят съвместно, резултатите винаги са видими, устойчиви и носят полза за целия квартал. Чешмите на район „Витоша“ са част от историята, духа и идентичността на нашите общности. Искам да благодаря от сърце на всички доброволци, местни активисти и партньори, които вложиха сили, време и сърце в това обновяването да се случи. Нека пазим направеното и да продължим да променяме средата около нас със същия общ устрем.”, каза районният кмет Зарко Клинков.

Основна цел на съвместните усилия бе запазването на автентичния вид на чешмата. При ремонта е подменена изцяло ВиК инсталацията от самия сондаж до водоналивния кът, изградена е нова отводнителна система, а детайлите от самата чешма са реставрирани, за да се съхрани историческият ѝ характер. Плочниците наоколо са пренаредени, настилката е рехабилитирана, а мозайката около съоръжението е изцяло нова.

Едно от най-важните подобрения за гражданите е възстановяването на четирите оригинални чучура и оптимизирането на тяхната функционалност. След пускането на чешмата в експлоатация през 50-те години работят и четирите чучура. Малко след това два от тях са напълно спрени. Десетилетия наред, преди настоящия ремонт, работят само два чучура, при това с водна струя нагоре (пригодени за пиене). Това става причина са се създават огромни опашки, а хората, дошли просто да пийнат вода, да чакат тези с големите туби. Сега в експлоатация са върнати и четирите чучура. За улеснение на посетителите над всеки от тях е поставена указателна табела: три от чучурите са насочени надолу за удобно наливане в съдове, а четвъртият е насочен нагоре – за пиене.

„Изказвам специална благодарност на администрацията на район „Витоша“ в лицето на кмета Зарко Клинков и зам.-кмета Кънчо Кънев за успешната съвместна работа и сътрудничество при изпълнението на този проект,“ допълни инж. Николай Неделков.

„Благодарение на доброто партньорство успяхме да превърнем това емблематично пространство в по-приветливо място за столичани и гостите на града.“

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София