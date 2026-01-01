Парламентът отхвърли проект на решение на ГЕРБ-СДС за възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори за условията и реда, при които „Български енергиен холдинг"(БЕХ) ЕАД, да придобие дял от правата и задълженията по Договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-26 Хан Тервел". Вносители са Жечо Станков и група народни представители от ГЕРБ-СДС. „За“ гласуваха 50 депутати, „против“ беше един, а 119 се въздържаха.

В мотивите на законопроекта се посочва, че е важно навременното изготвяне на стратегия за българското участие в дейностите по търсене и проучване на нефт и газ в Черно море и защита на българските интереси при потенциална юнитизация на находища, намиращи се в българската изключителна икономическа зона. Според вносителите възлагането на министъра на енергетиката за преговори за участие на БЕХ в проучванията на нефт и газ в площта „Блок 1-26 Хан Тервел“ е важно, защото ще позволи страната ни да постигне и договори възможно най-изгодни условия и да се възползва в максимална степен от възможностите за регионално позициониране и осигуряване на енергийната си сигурност.

Жечо Станков (ГЕРБ-СДС) даде пример с дейността на Турция и Румъния относно находищата в Черно море. По думите му в газовото находище „Сакария“ например са открити сериозни залежи на газ.

Предлагаме българската държава, както по времето на правителството на Росен Желязков, да влезе в преговори с компаниите, които притежават права в "Блок Хан Тервел“ и да започне преговори, така че да придобие дял, заяви Станков. Оставяме в ръцете на сегашното ръководство на Министерството на енергетиката да реши какъв процент да е този дял, отбеляза той и добави, че в министерството има специална дирекция за подземни богатства.

Румяна Петрова от „Прогресивна България“ коментира, че трябва да се спазва разделението на властите. Тя цитира и решения на Конституционния съд във връзка с решения на предходни парламенти за въздействието върху правителството или „управленска преценка на Министерския съвет“ и изземването от страна на парламента на правомощия от Министерския съвет или ресорен министър. Именно на такъв риск ни излага предложеният проект на решение, добави тя. Политическата целесъобразност не може да преодолява конституционното разпределение на компетентностите, смята депутатът. Тя призова НС да не изземва ролята на изпълнителната власт.

Цончо Ганев от „Възраждане“ попита защо ГЕРБ-СДС не са предприели съответните действия, когато са били на власт. Защо не го направихте като управляващи, а сега, като сте опозиция, запита той.

След възраженията на представители от различни парламентарни групи, Жечо Станков предложи редакционна промяна в името на проекта на решение, като думата „възлагане“ да се смени с „препоръчва“. Предложението му обаче не беше подкрепено от залата.