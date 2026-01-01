В тетевенското село Глогово се въвежда режим на водата от утре, съобщават от ВиК – Ловеч.

Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците, използвани за питейно-битовото водоснабдяване на селото и с оглед осигуряването на достатъчни за нуждите на населението водни количества.

Водоподаването ще бъде спирано от 21:00 до 11:00 ч. на другия ден.

Въвеждат се и ограничения във ползването на вода за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Припомняме, че режим на водата е въведен и в ловешките села Къкрина и Брестово, както и в Голяма Брестница, община Ябланица.