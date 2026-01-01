Централната избирателна комисия ще работи за укрепване на доверието в изборния процес. Това са заявили от ЦИК по време на среща с представители на проучвателната мисия на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

На срещата е обсъдена подготовката за предстоящите избори за президент и вицепрезидент, които ще се проведат на 25 октомври 2026 г.

От ЦИК са представили пред международните наблюдатели основните дейности, извършени до момента. От Комисията са посочили, че подготовката върви по план и в съответствие с приетата хронограма.

Повече информация за избирателите

Разяснителната кампания за изборите ще бъде с по-широк обхват и ще е насочена както към избирателите в България, така и към българските граждани, които живеят извън страната.

ЦИК: Всеки ще може да изпробва машините за гласуване в метрото, университетите и училищата

Значителна част от кампанията ще използва съвременни информационни и комуникационни технологии. Целта е информацията за изборния процес да бъде по-разбираема, достъпна и атрактивна за гражданите.

Избирателите ще могат бързо да получават актуална информация за изборите, както и да подават сигнали и жалби.

Специален акцент ще бъде поставен върху младите хора. От ЦИК посочват, че целта е те да бъдат насърчени да участват в изборите и да упражнят правото си на глас.

Подготовката за машинното гласуване

По време на срещата ЦИК е информирала представителите на ОССЕ и за подготовката на машинното гласуване. От Комисията посочват, че тя се извършва в съответствие с изискванията и сроковете, определени в Изборния кодекс.

Обсъдено е и прилагането на законодателството за изборите в България и извън страната, включително във връзка с последните промени в Изборния кодекс.

ЦИК е заявила готовност да продължи активния диалог и сътрудничеството с международните наблюдатели.

Междувременно от днес започва приемането на документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври.

Инициативните комитети могат да подават документи за регистрация от 9:30 часа на 7 септември до 17:00 часа на 14 септември. До 22 септември трябва да приключи и регистрацията на кандидатите.