Няма да има загуба на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред депутатите от Комисията по труда, демографската и социалната политика. По-важната новина е, че ще подсигурим много по-качествен и добър живот за хората с увреждания и за възрастните хора, обяви тя.

На 31 август приключи фактическото изпълнение на всички инвестиции по ПВУ, обяви Ефремова. Най-голямата от тях е модернизацията на услугите за дългосрочна грижа. Тази инвестиция е част от стратегическа задача за модернизация на социалните услуги, добави министърът.

При последното предоговаряне имахме ангажимент да достигнем индикатор за общо 250 реновирани или устроени нови социални услуги. Получените отчетни документи от общините са за 252 услуги, съобщи Ефремова. Тя каза, че предстои проверка на документите и верифициране на разходите.

Успяхме да ремонтираме всички домове за стари хора, които се управляват от общините, и създадохме нови социални услуги, каза също Ефремова. По думите ѝ най-важното е да бъдат съобразени индивидуалните потребности на потребителите и да се изгради съвсем различна, подобрена и достъпна среда за възрастните хора.

Заедно с тази инвестиция върви и допълнителна такава за инсталиране на фотоволтаични централи върху 500 социални услуги с държавно делегирана дейност, каза Ефремова. Те бяха инсталирани успешно и аз имах възможност да видя, че има сериозни спестявания в разходите за издръжка, отбеляза още тя. Успяхме да закупим и 250 електромобила за общините за нуждите на социалните услуги, посочи министър Ефремова.